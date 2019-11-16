«Серый» рынок табака задушит страну
Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв в интервью НСН спрогнозировал увеличение «серого» рынка табака.
В России отмечен спад спросa нa трaдиционные сигареты. Об этом сообщает RT.
Зa янвaрь — октябрь 2019 годa оперaтор фискaльных дaнных «Платформa ОФД», aнaлизирующaя 900 тысяч кaсс по всей стрaне, зафиксировал снижение покупок сигaрет нa 5%. Плaтформa «Тaкском» по результaтaм aнaлизa более 17 миллиарда кaссовых чеков отмечaет, что популярность трaдиционных сигaрет снизилaсь нa 7%.
При этом aнaлитики фиксируют существенный рост продaж стиков для систем нaгревaния тaбaкa. За первые 10 месяцев 2019 года они выросли в 4,5 рaзa по срaвнению с aнaлогичным периодом прошлого годa.
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Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв в интервью НСН заявил, что фискальные данные говорят не о снижении продаж сигарет в целом, а только - о падении легальной реализации табачных изделий.
«Данные фискальных платформ - это не инструмент измерения рынка. На их основе можно говорить только об одном тренде – снижении легальных продаж сигарет. Табачный рынок переходит в нелегальное поле. Делать выводы о потреблении на основании фискальных данных вообще абсурд», - заявил собеседник НСН.
Эксперт назвал причины, по которым растут цены на «легальные» сигареты и увеличивается сегмент «серого» табачного рынка.
«С нового года ожидается очередной виток цен. На него накладывается оплата акцизов, введение маркировки, достаточно дорогостоящей для всех участников товаропроводящей цепочки – и для опта, и для розницы. Можно добавить совсем специфическую вещь – начисленные задним числом за 2014-2016 годы налоги и штрафы практически для всех компаний российского рынка. Штрафы огромные, которые компании не могут выплатить из своей прибыли. То есть факторов роста цен достаточно. Все это будет заложено в стоимость будущих продаж табачных изделий.
Доля нелегального рынка будет возрастать, потому что его участники ни маркировкой не занимаются, ни штрафы не платят, ни акцизы. Их прибыль только увеличивается. Соответственно, привлекательность «серого» рынка будет только расти», - отметил Максим Королёв.
По его мнению, такая тенденция приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет страны от продаж сигарет.
«Уже в 2018 году объем собранных средств от введения акцизов был ниже, чем в предыдущем.Уже пережали, передавили с акцизами. Не продается столько «легальных» сигарет, чтобы собрать ранее запланированные объемы средств. Поскольку ничего не изменилось, ясно, что «табачных налогов» в 2019 году соберут меньше», - спрогнозировал эксперт.
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