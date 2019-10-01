Огонь раздора. Новые правила пожарной безопасности разделили общество

В эфире НСН поделились мнением как заядлые любители подымить, так и те, кто предпочитает здоровый образ жизни. Так, «дешевым популизмом и бредом» назвал постановление сопредседатель Общероссийского движения «За права курильщиков», магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.

«Особенно запреты актуальны для балконов, выходящих на автомагистрали. Там сумасшедший выхлоп от машин, который не всегда соответствует оптимальному качеству, но почему-то вред видят только от курения», — иронично отметил Друзь.

В целом поддержал запрет в эфире НСН пианист Денис Мацуев. Однако задался вопросом — как ловить будут нарушителей?