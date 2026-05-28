Токаев заявил о судьбоносной для России миссии Путина

Президент РФ Владимир Путин выполняет особую, судьбоносную для России, миссию. Как пишет Ura.ru, такое заявление сделал лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

После переговоров с российким коллегой он указал, что Путин возглавляет Россию «в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка».

«С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства», - сказал Токаев.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Токаев отметит государственный визит Путина в республику торжественным приёмом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
