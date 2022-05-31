Сервис «Яндекс.Еда» не подтвердил утечку данных курьеров

Российский сервис доставки «Яндекс.Еда» опроверг информацию об утечке данных о своих курьерах, сообщает ТАСС.

«Яндекс.Еду» оштрафовали на 60 тысяч рублей из-за утечки данных

По данным компании, речь идет об утечке, о которой сообщалось 1 марта. Новых инцидентов зафиксировано не было.

Отмечается, что все системы сервиса прошли многоуровневый аудит безопасности. А политику хранения данных ужесточили.

Чаще всего персональные данные клиентов распространяют сами сотрудники компаний, но пользователи самостоятельно должны следить за тем, какие данные и куда они отправляют. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов.

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ФОТО: flickr.com // Алексей М
ТЕГИ:ЯндексУтечка
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