Сервис «Яндекс.Еда» не подтвердил утечку данных курьеров

По данным компании, речь идет об утечке, о которой сообщалось 1 марта. Новых инцидентов зафиксировано не было.

Отмечается, что все системы сервиса прошли многоуровневый аудит безопасности. А политику хранения данных ужесточили.

Чаще всего персональные данные клиентов распространяют сами сотрудники компаний, но пользователи самостоятельно должны следить за тем, какие данные и куда они отправляют. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов.

