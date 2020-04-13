Сервис выдачи цифровых пропусков в Москве атаковали боты

Отмечается, что хакерские атаки, в том числе, осуществляются из других стран.



«Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы», - сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на заявление штаба.



Также отмечается, что из-за повышенной нагрузки время ожидания ответа на сайте может увеличиться.



Всего по состоянию на 10 утра 13 апреля было подано 702344 заявки на передвижение по столице, выдано почти 700 тысяч рабочих пропусков.

