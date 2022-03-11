Сервис такси «Ситимобил» прекратит свою деятельность

Акционеры сервиса городской мобильности «Ситимобил» приняли решение прекратить деятельность компании, но сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит свою работу. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Американские телеканалы ABC и CBS прекратили вещание в России

Отмечается, что все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут полностью выполнены.

Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что россияне могут столкнуться с ухудшением уровня жизни в ближайшее время, однако ради будущего своих детей они должны «затянуть пояса».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ТаксиРоссия
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