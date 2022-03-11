Сервис такси «Ситимобил» прекратит свою деятельность

Отмечается, что все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут полностью выполнены.

Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что россияне могут столкнуться с ухудшением уровня жизни в ближайшее время, однако ради будущего своих детей они должны «затянуть пояса».

