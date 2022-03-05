Американские телеканалы ABC и CBS прекратили вещание в России

Как отметил представитель CBS News, американский канал «на данный момент не вещает из России, пока мы наблюдаем за условиями для нашей команды в стране, учитывая принятый сегодня закон о медиа».

Ранее решили прекратить работу в России американская телекомпания CNN и агентство Bloomberg, напоминает телеканал «360». Кроме того, приостановит свою деятельность британский радиовещатель Би-би-си, пишет Газета.ру.

