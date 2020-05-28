Сервис с графиком прогулок появился в «Яндекс.Картах»
Расписание прогулок для жителей конкретного дома теперь можно узнать на «Яндекс.Картах». Соответствующий сервис появился в картографической службе Яндекса.
Напомним, ранее в Москве были разрешены прогулки и занятия спортом на улице с 1 июня. На прогулки вводится определенный график для каждого дома. Уточняется, что пропуск для прогулки вблизи дома заказывать не нужно, однако при планировании поездки в дальний парк, пропуск получить необходимо. Парки и зеленые зоны откроют в столице 1 июня.
Между тем, режим самоизоляции в столице продолжит действовать до 14 июня. При этом со стартом летнего сезона заработают непродовольственные магазины и автосалоны.
Ранее стало известно, что в Москве за сутки скончались 76 пациентов с COVID-19.
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