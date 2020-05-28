В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом
Еще 76 пациентов скончались в Москве от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного оперштаба.
Уточняется, что у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония. Таким образом, число умерших пациентов с COVDI-19 в столице составило 2330.
Накануне столичный оперштаб сообщил, что умер 71 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в Москве было зафиксировано свыше 173 тысяч случаев заболевания COVID-19, из которых 71 тысяча человек вылечились.
За минувшие сутки в России был выявлен 8371 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 2054 - в Москве.
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