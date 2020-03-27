Сервис попутчиков BlaBlaCar приостановит работу в России
Французский сервис по поиску попутчиков при поездках на автомобилях BlaBlaCar временно приостанавливает работу в России в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции.
Сервис прекратит свою работу с 29 на 30 марта на неопределенный срок на всей территории страны до улучшения эпидемиологической обстановки.
Глава компании Николас Брюссон отметил, что их сервисом в России пользуются 25 млн человек, однако пандемия — не самое лучшее время для совместных поездок.
Сервис BlaBlaCar доступен в 22 странах мира, в России он работает с 2014 года.
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