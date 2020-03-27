Сервис попутчиков BlaBlaCar приостановит работу в России

Сервис прекратит свою работу с 29 на 30 марта на неопределенный срок на всей территории страны до улучшения эпидемиологической обстановки.



Глава компании Николас Брюссон отметил, что их сервисом в России пользуются 25 млн человек, однако пандемия — не самое лучшее время для совместных поездок.



Сервис BlaBlaCar доступен в 22 странах мира, в России он работает с 2014 года.

