Сервис Банки.ру составил портрет пользователя кредитных карт

По словам директора направления развития банковских карт маркетплейса Антона Сергунова, подобная тенденция может объясняться более высокой финансовой грамотностью жителей мегаполиса и специфической потребительской моделью населения крупных городов (здесь кредитными картами пользуются не только при совершении крупных покупок, но и для повседневных трат).

Средний возраст пользователя кредитных карт — 35 лет. Доля мужчин среди владельцев кредиток — 54%, женщин — 46%.

Чаще всего пользователи обращают внимание на процентную ставку и стоимость обслуживания карты. Желаемый кредитный лимит составляет в среднем 138 тысяч рублей.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов предложил обязать банки прописывать в договорах возможность устанавливать лимиты по оплатам банковскими картами.

