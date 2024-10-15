Сервис Банки.ру составил портрет пользователя кредитных карт
Наиболее часто оформляют кредитные карты молодые россияне, которые проживают в городах-миллионниках. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса Банки.ру.
По словам директора направления развития банковских карт маркетплейса Антона Сергунова, подобная тенденция может объясняться более высокой финансовой грамотностью жителей мегаполиса и специфической потребительской моделью населения крупных городов (здесь кредитными картами пользуются не только при совершении крупных покупок, но и для повседневных трат).
Средний возраст пользователя кредитных карт — 35 лет. Доля мужчин среди владельцев кредиток — 54%, женщин — 46%.
Чаще всего пользователи обращают внимание на процентную ставку и стоимость обслуживания карты. Желаемый кредитный лимит составляет в среднем 138 тысяч рублей.
Ранее сенатор Айрат Гибатдинов предложил обязать банки прописывать в договорах возможность устанавливать лимиты по оплатам банковскими картами.
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