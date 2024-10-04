В Совфеде призвали разрешить ограничивать максимальные суммы платежей по картам

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил обязать банки прописывать в договорах возможность устанавливать лимиты по оплатам банковскими картами, передает РИА Новости.

С таким предложением он обратился кглаве Банка России Эльвире Набиуллиной. По его словам, такая возможность позволит клиентам планировать свои бюджеты.

Россияне смогут отслеживать кредиты через портал «Госуслуги»

Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, запрещающий банкам в одностороннем порядке повышать лимит кредитования по кредитным картам.

В пояснительной записке говорится, что повышение лимита кредитования «вгоняет граждан в долговую яму». При этом банки «фактически навязывают гражданам услуги по дополнительному кредитованию», передает «Радиоточка НСН».

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:БанкиСовет Федерации РФ

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