В Совфеде призвали разрешить ограничивать максимальные суммы платежей по картам
Сенатор Айрат Гибатдинов предложил обязать банки прописывать в договорах возможность устанавливать лимиты по оплатам банковскими картами, передает РИА Новости.
С таким предложением он обратился кглаве Банка России Эльвире Набиуллиной. По его словам, такая возможность позволит клиентам планировать свои бюджеты.
Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, запрещающий банкам в одностороннем порядке повышать лимит кредитования по кредитным картам.
В пояснительной записке говорится, что повышение лимита кредитования «вгоняет граждан в долговую яму». При этом банки «фактически навязывают гражданам услуги по дополнительному кредитованию», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru