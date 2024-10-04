В Совфеде призвали разрешить ограничивать максимальные суммы платежей по картам

Над тремя российскими регионами и Азовским морем сбиты 18 беспилотников

Центр Владивостока второй раз за неделю остался без света из-за аварии

МЧС назвало возможные причины пожара на нефтебазе в Пермском крае

В Госдуме предложили во время «Разговоров о важном» в детсадах читать сказки и смотреть мультфильмы

Элтон Джон заявил, что «от него мало что осталось» после перенесенных операций