Сервис аренды самокатов протестирует пользователей на внимание и концентрацию
Сервис аренды самокатов Whoosh будет выборочно тестировать скорость когнитивных реакций пользователей. Об этом сообщило издание РБК.
Отмечается, что исследование будет проходить в начале аренды самоката. С его помощью можно будет оценить степень концентрации, внимательность и скорость реакций. Методика основана на тестах Струпа и Шульте, предлагающих найти название цвета, определить цвет слова и выставить в правильном порядке буквы и числа.
На прохождение теста дается не более минуты, в случае отказа от тестирования или неудачной попытки скорость поездки ограничивается до 15 км/ч.
Ранее движение на электросамокатах ограничили по набережным и пляжам в Сочи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сервис аренды самокатов протестирует пользователей на внимание и концентрацию
- Член СПЧ Меркачева заявила, что пожизненно осужденные жалуются на избиения
- СМИ: Минздрав поддержал проект закона о штрафах для родителей за курение детей
- Зеленский прибыл в Польшу для встречи с премьер-министром страны
- Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за нарушение правил выгула собак
- Макрон отклонил прошение Атталя об отставке
- В МИД России опровергли начало пристрелочных переговоров с США
- Сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана освободили после ареста
- Парусная яхта затонула в Геленджике
- Россия вернула 12-летнюю дочь семье из Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru