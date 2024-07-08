Сервис аренды самокатов протестирует пользователей на внимание и концентрацию

Отмечается, что исследование будет проходить в начале аренды самоката. С его помощью можно будет оценить степень концентрации, внимательность и скорость реакций. Методика основана на тестах Струпа и Шульте, предлагающих найти название цвета, определить цвет слова и выставить в правильном порядке буквы и числа.

На прохождение теста дается не более минуты, в случае отказа от тестирования или неудачной попытки скорость поездки ограничивается до 15 км/ч.

Ранее движение на электросамокатах ограничили по набережным и пляжам в Сочи.

