«Нужны рейды ГИБДД»: В отрасли не поддержали ограничение скорости для электросамокатов
Ограничение допустимой скорости для поездок на электросамокатах в дневное время усложнит передвижение на них, сообщила НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Управлять самокатом на максимальной скорости до 10 километров в час будет непросто, пояснила в интервью НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил ограничить скорость передвижения на электросамокатах на тротуарах в дневное время до 10 километров в час. По его словам, вопрос об установлении единых правил передвижения в парках Москвы уже прорабатывается. Однако Эрдман предположила, что движение на электросамокатах создает куда больше проблем в ночное время.
«Чем ниже скорость, тем менее устойчивым становится электросамокат. Управлять им на скорости 10 километров в час довольно сложно. Понимаю, чем вызвана подобная мера – случаями, когда люди используют электросамокат как средство, чтобы добраться до дома после посещения баров и ресторанов. Но не надо забывать, что помимо небольшого процента тех, кто встает на самокат после потребления алкоголя, есть люди, которые ночью пытаются добраться из пункта А в пункт Б, например, после ночных смен. Мне кажется, что ограничивать таких людей в скорости не очень справедливо. Скорее нужно повышать культуру пользования самокатами. Могут помочь рейды ГИБДД, которые сегодня устраивают в течение дня. Возможно, аналогичные рейды возле баров в крупных городах смогли бы организовать людей», - рассказала она.
Как напомнила собеседница НСН, уже предусмотрена система штрафов, которая призвана бороться с теми, кто встает на электросамокат в состоянии алкогольного опьянения.
«Мы приняли внутреннее правило сервиса, которое предусматривает штрафы при использовании самоката в состоянии алкогольного опьянения. При фиксации подобного нарушения штраф у разных операторов составляет от 100 до 150 тысяч рублей», - заключила она.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открылась школа безопасного вождения самокатов. Посетить на занятия сможет бесплатно и любой желающий старше 18 лет, напоминает «Радиоточка НСН».
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