«Нужны рейды ГИБДД»: В отрасли не поддержали ограничение скорости для электросамокатов

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил ограничить скорость передвижения на электросамокатах на тротуарах в дневное время до 10 километров в час. По его словам, вопрос об установлении единых правил передвижения в парках Москвы уже прорабатывается. Однако Эрдман предположила, что движение на электросамокатах создает куда больше проблем в ночное время.

«Чем ниже скорость, тем менее устойчивым становится электросамокат. Управлять им на скорости 10 километров в час довольно сложно. Понимаю, чем вызвана подобная мера – случаями, когда люди используют электросамокат как средство, чтобы добраться до дома после посещения баров и ресторанов. Но не надо забывать, что помимо небольшого процента тех, кто встает на самокат после потребления алкоголя, есть люди, которые ночью пытаются добраться из пункта А в пункт Б, например, после ночных смен. Мне кажется, что ограничивать таких людей в скорости не очень справедливо. Скорее нужно повышать культуру пользования самокатами. Могут помочь рейды ГИБДД, которые сегодня устраивают в течение дня. Возможно, аналогичные рейды возле баров в крупных городах смогли бы организовать людей», - рассказала она.