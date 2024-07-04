Движение на электросамокатах ограничили в Сочи

При этом ранее ограничения на движение на самокатах вводили в 23 зонах повышенной активности местных жителей и отдыхающих. Туда вошли скверы, парки и другие людные места Адлерского и Центрального районов. Таким образом, электросамокаты запретили на большей части города.

В администрации Сочи связали такое решение с большим потоком туристов. Замглавы Сочи Олег Бурлев отметил, что с мая по сентябрь включительно курорт планирует принять более 4,6 млн человек, что является большой ответственностью.

Ранее в Симферополе девочка-подросток, управляя электросамокатом, столкнулась с женщиной с коляской, передает «Радиоточка НСН».

