Движение на электросамокатах ограничили в Сочи
Движение на электросамокатах ограничили по набережным и пляжам в Сочи. Об этом сообщили в администрации города по итогам выездов административных комиссий на общественные территории.
При этом ранее ограничения на движение на самокатах вводили в 23 зонах повышенной активности местных жителей и отдыхающих. Туда вошли скверы, парки и другие людные места Адлерского и Центрального районов. Таким образом, электросамокаты запретили на большей части города.
В администрации Сочи связали такое решение с большим потоком туристов. Замглавы Сочи Олег Бурлев отметил, что с мая по сентябрь включительно курорт планирует принять более 4,6 млн человек, что является большой ответственностью.
Ранее в Симферополе девочка-подросток, управляя электросамокатом, столкнулась с женщиной с коляской, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru