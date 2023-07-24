«Серое и цыганское!»: Стилист Лисовец разделил россиян на категории в одежде
За границей россиян можно узнать по «цыганской» обуви со стразами и белым штанам в «облипку», отметил в эфире НСН Влад Лисовец.
Россияне часто одеваются в обычную, «серую» одежду, а нарядиться могут только по вечерам, рассказал стилист и эксперт моды Влад Лисовец в интервью НСН. По его словам, жители России крайне зажаты и не хотят выделяться.
Накануне психотерапевт и основатель бренда женской одежды The One Goddess Александра Толоконина раскрыла связь между характером россиян и их одеждой. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire. По ее словам, люди, которые любят носить закрытую одежду, не хотят привлекать к себе внимание. А строгие классические наряды иногда вызывают у окружающих недоверие и настороженность, указала психотерапевт. Лисовец отметил, что россияне вообще не принимают новых форм в одежде.
«Наши не любят экспериментировать, носят все обычное. Если посмотреть в целом, то все одинаковое: джинсы, пуховики, футболки одинакового кроя. То есть, приверженцы классического, невзрачного кроя, а по вечерам, образно, наряжаются. У нас "серость" и "нарядные", я бы поделил на эти категории. Дело не в цветовой гамме, а в крое: какая одежда, какого она качества, как она сидит. У нас одежда в основном для того, чтобы выйти из дома. Так как люди зажаты внутри, они покупают одежду, похожую на все остальное вокруг, чтобы не выделяться», - сказал он.
При этом Лисовец отметил, что за границей россиян можно узнать по «цыганской» обуви со стразами и белым штанам в «облипку». По его словам, стиль россиян схож со стилем жителей Азии.
«На женщинах часто белые брюки в облипку, блузки с вырезом лодочка, а также слишком выделяющаяся нарядная обувь. Либо со стразами, либо с серебряными, золотыми замками, кнопками. Это обязательно что-то цыганское. Мы немного Азия в этом плане, мы очень близко к ним», - указал собеседник НСН.
Лисовец подчеркнул, что у россиян отсутствует «ген стиля». Он убежден, что переломить такую генетику будет крайне трудно.
«Многие покупают цветную одежду, но крой устаревший, это выглядит немного странно, не всегда по фигуре, не всегда выглядит стильно. У нас нет гена про стиль, мы учимся, хотим, но пока не очень хорошо получается. Переломить эту генетику невозможно... Должно пройти лет 50, должны быть эксперты принципиальные, а не говорящие то, что хочет слышать узкая аудитория. Должны быть лидеры мнений, а не люди, пытающиеся угождать всем вокруг. Таких людей у нас нет, никто не хочет идти против народа, его вкуса, никто не хочет учить. Поэтому в магазинах скучная, обычная одежда», - добавил стилист.
Ранее психолог Мария Данина объяснила любовь женщин к обтягивающей одежде. Соответствующий материал опубликован на сайте издания «Доктор Питер». Желание носить вещи подобного фасона не всегда указывает на заявление своей сексуальной привлекательности, считает эксперт. По ее словам, это один из способов ощущать себя более собрано. Она также пояснила, что многие женщины чувствуют себя в такой одежде комфортно, сообщает «Радиоточка НСН».
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