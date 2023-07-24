«Серое и цыганское!»: Стилист Лисовец разделил россиян на категории в одежде

Накануне психотерапевт и основатель бренда женской одежды The One Goddess Александра Толоконина раскрыла связь между характером россиян и их одеждой. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire. По ее словам, люди, которые любят носить закрытую одежду, не хотят привлекать к себе внимание. А строгие классические наряды иногда вызывают у окружающих недоверие и настороженность, указала психотерапевт. Лисовец отметил, что россияне вообще не принимают новых форм в одежде.

«Наши не любят экспериментировать, носят все обычное. Если посмотреть в целом, то все одинаковое: джинсы, пуховики, футболки одинакового кроя. То есть, приверженцы классического, невзрачного кроя, а по вечерам, образно, наряжаются. У нас "серость" и "нарядные", я бы поделил на эти категории. Дело не в цветовой гамме, а в крое: какая одежда, какого она качества, как она сидит. У нас одежда в основном для того, чтобы выйти из дома. Так как люди зажаты внутри, они покупают одежду, похожую на все остальное вокруг, чтобы не выделяться», - сказал он.

При этом Лисовец отметил, что за границей россиян можно узнать по «цыганской» обуви со стразами и белым штанам в «облипку». По его словам, стиль россиян схож со стилем жителей Азии.

«На женщинах часто белые брюки в облипку, блузки с вырезом лодочка, а также слишком выделяющаяся нарядная обувь. Либо со стразами, либо с серебряными, золотыми замками, кнопками. Это обязательно что-то цыганское. Мы немного Азия в этом плане, мы очень близко к ним», - указал собеседник НСН.

Лисовец подчеркнул, что у россиян отсутствует «ген стиля». Он убежден, что переломить такую генетику будет крайне трудно.