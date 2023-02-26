Иранские бренды одежды появятся на российском рынке
Несколько брендов одежды из Ирана готовятся выйти на рынок России, сообщают «Известия».
Компании уже провели переговоры с Минпромторгом РФ и с управляющими российских торговых центров. Один из иранских производителей одежды заключил договор на 15 млн долларов.
В российских магазинах появятся такие иранские бренды, как Abbas и Rasoul, Hassan, Romina, Kiana, Samira, Jila, Alireza. Как считает замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, иранские бренды будут пользоваться спросом у россиян, однако отечественные производители могут составить им конкуренцию.
Иран заинтересован в сотрудничестве с Россией в производстве автомобилей, но отечественной отрасли это не нужно, заявил ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.
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