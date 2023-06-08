СМИ: в России предложили запретить выкидывать одежду

В России могут запретить выбрасывать одежду в мусорные баки, сообщают «Известия» со ссылкой на инициативу Российского экологического оператора, которая обсуждается с Минприроды и бизнесом.

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Старые вещи предложено продавать в розницу. Для этого в специализированных магазинах установят специальные контейнеры. Зарубежные продавцы практикуют данную идею, предлагая скидку на одежду тем, кто сдавал старую продукцию.

Сегодня вещи и обувь попадают на мусорные полигоны. Их невозможно выбрать из общего потока мусора и отправить на переработку.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ОдеждаМинприродыЭкология

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