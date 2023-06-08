СМИ: в России предложили запретить выкидывать одежду

Старые вещи предложено продавать в розницу. Для этого в специализированных магазинах установят специальные контейнеры. Зарубежные продавцы практикуют данную идею, предлагая скидку на одежду тем, кто сдавал старую продукцию.

Сегодня вещи и обувь попадают на мусорные полигоны. Их невозможно выбрать из общего потока мусора и отправить на переработку.

