СМИ: в России предложили запретить выкидывать одежду
8 июня 202306:46
В России могут запретить выбрасывать одежду в мусорные баки, сообщают «Известия» со ссылкой на инициативу Российского экологического оператора, которая обсуждается с Минприроды и бизнесом.
Старые вещи предложено продавать в розницу. Для этого в специализированных магазинах установят специальные контейнеры. Зарубежные продавцы практикуют данную идею, предлагая скидку на одежду тем, кто сдавал старую продукцию.
Сегодня вещи и обувь попадают на мусорные полигоны. Их невозможно выбрать из общего потока мусора и отправить на переработку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru