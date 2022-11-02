Серийный маньяк-людоед вышел на свободу в Перми

Мужчину задержали в 2000 году, он провел в тюрьме 23 года. Хотя следователи смогли установить его вину только в двух убийствах, проверка на полиграфе показала его причастность как минимум к восьми преступлениям.

После освобождения Малышева местные жители боятся выходить на улицу и даже выгуливать домашних животных.

Ранее подозреваемый по уголовному делу о сокрытии убийства Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», переведен в СИЗО из-под домашнего ареста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

