«Тулунский маньяк» получил 24 года колонии

Обвиняемого в убийствах и изнасилованиях 52-летнего жителя Тулуна приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Иркутской области.

По данным следствия, в период с 1992 по 2019 год маньяк совершил ряд изнасилований и как минимум два убийства женщин. Злоумышленник действовал по одной схеме: угрожая женщинам ножом, уводил их в безлюдные места, где насиловал и убивал. Маньяка удалось установить благодаря генетической экспертизе, преступник полностью признал вину и дал показания о своих действиях.

Отмечается, что «тулунский маньяк» совершил по меньшей мере 27 изнасилований, расследование некоторых преступлений продолжается до сих пор, сообщает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПриговорИркутская ОбластьСледственный Комитет Рф
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры