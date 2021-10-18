«Тулунский маньяк» получил 24 года колонии

Обвиняемого в убийствах и изнасилованиях 52-летнего жителя Тулуна приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Иркутской области.

По данным следствия, в период с 1992 по 2019 год маньяк совершил ряд изнасилований и как минимум два убийства женщин. Злоумышленник действовал по одной схеме: угрожая женщинам ножом, уводил их в безлюдные места, где насиловал и убивал. Маньяка удалось установить благодаря генетической экспертизе, преступник полностью признал вину и дал показания о своих действиях.

Отмечается, что «тулунский маньяк» совершил по меньшей мере 27 изнасилований, расследование некоторых преступлений продолжается до сих пор, сообщает телеканал «360».

