Сергунина: В столице стартовал трек ArchTech программы «Московский акселератор»

Новый трек программы «Московский акселератор» стартовал в Москве, в нем примут участие 30 столичных стартапов в области архитектуры и дизайна. Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.

Отмечается, что цель ArchTech - поиск перспективных проектов в сфере архитектуры и дизайна помещений, технологий умного дома, искусственного интеллекта в обслуживании зданий и сооружений.

