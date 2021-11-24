Сергунина: В столице стартовал трек ArchTech программы «Московский акселератор»

Новый трек программы «Московский акселератор» стартовал в Москве, в нем примут участие 30 столичных стартапов в области архитектуры и дизайна. Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.

Отмечается, что цель ArchTech - поиск перспективных проектов в сфере архитектуры и дизайна помещений, технологий умного дома, искусственного интеллекта в обслуживании зданий и сооружений.

Сергунина: Открыт прием заявок на новую программу «Московского акселератора»

«Заявки на участие в программе подали 283 стартапа, из которых эксперты отобрали 30 наиболее перспективных. Их ждут практические занятия с наставниками, воркшопы по привлечению финансирования и подготовке выступлений перед потенциальными инвесторами и клиентами», - приводятся в сообщении слова Сергуниной.

Она также отметила, что команды-лидеры получат возможность запустить свои инновационные решения вместе с партнерами трека. По итогам акселерационной программы, которая продлится до конца декабря, компании представят свои проекты в рамках демодня, добавил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектАрхитектураМосква
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