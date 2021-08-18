Сергунина: Открыт прием заявок на новую программу «Московского акселератора»
Подать заявку на участие в программе «Московский акселератор» до 12 сентября могут стартапы из области транспорта и мобильности. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что трек Transport & Mobility посвящен поиску перспективных решений в сфере транспорта и мобильности. Проект реализуется Агентством инноваций Москвы при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
Сергунина подчеркнула, что это уже 11 трек «Московского акселератора». Она добавила, что присоединиться к нему могут стартапы и инновационные компании, занимающиеся разработкой решений в области ИИ, систем безопасности беспилотников, логистики, обучения и определения эффективности труда. Авторитетное жюри определит 30 лучших стартапов, которые попадут в акселерационную программу.
В свою очередь, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, подчеркнул, что к программе регулярно присоединяются новые партнеры.
А ранее Наталья Сергунина рассказала, что в Москве открылся прием заявок от предпринимателей на участие в акселераторе креативных индустрий. Заммэра отметила, что в рамках акселератора будет запущено шесть треков: «Исполнительское искусство», «Мода и дизайн», «Рекламные технологии», «Издательское дело/новые медиа», «Архитектура», «Искусство и музыка». Основная программа акселератора креативных индустрий рассчитана на десять недель, ее смогут пройти 90 команд.
Акселератор креативных индустрий состоит из трех программ: обучающей, акселерационной и постакселерационной.
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