Сергунина: Открыт прием заявок на новую программу «Московского акселератора»

Подать заявку на участие в программе «Московский акселератор» до 12 сентября могут стартапы из области транспорта и мобильности. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что трек Transport & Mobility посвящен поиску перспективных решений в сфере транспорта и мобильности. Проект реализуется Агентством инноваций Москвы при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Сергунина подчеркнула, что это уже 11 трек «Московского акселератора». Она добавила, что присоединиться к нему могут стартапы и инновационные компании, занимающиеся разработкой решений в области ИИ, систем безопасности беспилотников, логистики, обучения и определения эффективности труда. Авторитетное жюри определит 30 лучших стартапов, которые попадут в акселерационную программу.

В свою очередь, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, подчеркнул, что к программе регулярно присоединяются новые партнеры.