Сергунина: В столице открылись фотовыставки в честь 80-летия битвы за Москву
Уличные фотовыставки, приуроченные к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву, открылись в столичных парках и на бульварах. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся на сайте мэра.
По ее словам, редкие архивные снимки можно увидеть в парках «Фили», «Красная Пресня», а также в Таганском парке и на Никитском бульваре до 20 декабря. На Страстном бульваре экспозиция будет работать с 5 декабря по 10 января.
Так, в Таганском парке есть уникальные фотографии построения ополченцев в Москве, а на экспозиции в парке «Фили» можно будет увидеть репортажные кадры, сделанные фронтовыми корреспондентами.
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