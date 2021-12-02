Сергунина: В столице открылись фотовыставки в честь 80-летия битвы за Москву

По ее словам, редкие архивные снимки можно увидеть в парках «Фили», «Красная Пресня», а также в Таганском парке и на Никитском бульваре до 20 декабря. На Страстном бульваре экспозиция будет работать с 5 декабря по 10 января.

Так, в Таганском парке есть уникальные фотографии построения ополченцев в Москве, а на экспозиции в парке «Фили» можно будет увидеть репортажные кадры, сделанные фронтовыми корреспондентами.

