Наталья Сергунина рассказала о развитии в Москве патриотического волонтерства

Одно из самых масштабных направлений волонтерства – патриотическое. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

По ее словам, только за 2021 год к этому движению присоединилось более 900 москвичей. Добровольцы провели на мероприятиях «Линия памяти», «Красная гвоздика» и многих других почти 15,5 тысяч часов.

Отмечается, что основной функционал волонтеров на подобных акциях – социальная помощь пожилым людям, встреча-проводы ветеранов, координация работы пресс-центров, навигация и другие.