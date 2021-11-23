Наталья Сергунина рассказала о развитии в Москве патриотического волонтерства
Одно из самых масштабных направлений волонтерства – патриотическое. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
По ее словам, только за 2021 год к этому движению присоединилось более 900 москвичей. Добровольцы провели на мероприятиях «Линия памяти», «Красная гвоздика» и многих других почти 15,5 тысяч часов.
Отмечается, что основной функционал волонтеров на подобных акциях – социальная помощь пожилым людям, встреча-проводы ветеранов, координация работы пресс-центров, навигация и другие.
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«Участие в патриотических программах открывает широкие возможности для каждого. Например, волонтеры могут пообщаться с ветеранами и узнать больше о нашей истории, получить полезные навыки и опыт», - подчеркнула Наталья Сергунина.
Для того, чтобы стать добровольцем необходимо авторизоваться на сайте mosvolonter.ru, а потом зарегистрироваться на конкретное мероприятие. Присоединиться к движению «Мосволонтер» может любой желающий.
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