Сергунина: В Москве в мае пройдет несколько бесплатных вебинаров «НКО Лаб»
В рамках образовательной программы «НКО Лаб» в мае в столице организуют несколько бесплатных вебинаров. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что эти мероприятия заинтересуют тех, кто работает в некоммерческих организациях или интересуется их деятельностью.
Заммэра отметила, что тренинги будут проводиться ежедневно. В частности, 14 мая можно будет узнать о том, как использовать особенности своего эмоционального интеллекта. Знаниями поделится преподаватель Школы бизнеса и международных компетенций Московского государственного института международных отношений МИД России Елена Кузина.
19 числа состоится вебинар «Мотивация словом: общение с коллегами во время удаленной работы». Его проведет бизнес-тренер и преподавателб Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Лилия Маслова, отмечает АГН Москва. 21 мая зрителям расскажут, как готовить тезисы для публичного выступления.
Наталья Сергунина добавила, что с 2016 года – когда появился этот проект – прошло уже больше тысячи обучающих мероприятий.
Кстати, ранее заммэра рассказала, что сеть кинотеатров «Москино» в мае проведет бесплатные онлайн-лекции из цикла «Архитектура в кино». По словам Сергуниной, лекции будут посвящены кинематографу разных стран и эпох. Зрители смогут узнать, зачем режиссеры строили для своих картин целые города и планеты и как архитектура создает необходимую для картины атмосферу.
Известно, что прямые трансляции пройдут на сайте «Москино», а также на странице организации в Facebook 13, 15, 20 и 22 мая.
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