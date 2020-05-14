Сергунина: В Москве в мае пройдет несколько бесплатных вебинаров «НКО Лаб»

В рамках образовательной программы «НКО Лаб» в мае в столице организуют несколько бесплатных вебинаров. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что эти мероприятия заинтересуют тех, кто работает в некоммерческих организациях или интересуется их деятельностью.

Заммэра отметила, что тренинги будут проводиться ежедневно. В частности, 14 мая можно будет узнать о том, как использовать особенности своего эмоционального интеллекта. Знаниями поделится преподаватель Школы бизнеса и международных компетенций Московского государственного института международных отношений МИД России Елена Кузина.

19 числа состоится вебинар «Мотивация словом: общение с коллегами во время удаленной работы». Его проведет бизнес-тренер и преподавателб Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Лилия Маслова, отмечает АГН Москва. 21 мая зрителям расскажут, как готовить тезисы для публичного выступления.

Наталья Сергунина добавила, что с 2016 года – когда появился этот проект – прошло уже больше тысячи обучающих мероприятий.