Предпринимателям в сфере закупок рассказали о работе в условиях кризиса и пандемии

Также впервые в дистанционном формате был проведен двухдневный обучающий курс для предпринимателей «Закупки: для тех, кто в теме». Представителям бизнеса рассказывали о новых нормативно-правовых актах, которые регулируют осуществление закупок в условиях распространения коронавируса. Кроме того, заказчики узнали о возможностях Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы, о доступных преференциях и особенностях участия поставщиков в процедурах с учётом пандемии. Как пояснила преподаватель курса, эксперт в сфере закупок Юлия Романова в беседе с НСН, этот курс рассчитан на опытных предпринимателей.

«Сейчас эпоха кризиса, поэтому участники закупок ищут новые рынки сбыта. И если говорить про государство как ранок сбыта – это один из самых стабильных каналов. Поэтому сейчас, как никогда, актуально участие в муниципальных, государственных закупках. Спрос на знания существует всегда, есть потребность узнать новый материал, как происходят закупки в эпоху кризиса, что нового в законодательстве, и как сейчас, согласно новым правилам, происходит исполнение контракта. Обычно, такие вопросы и являются самыми популярными у участников: что произошло нового за период кризиса, какие нормы вступили в силу, как происходит участие сейчас, какие новые требования по обеспечению заявки, по обеспечению исполнения контракта, каким образом можно избежать штрафные санкции, если вдруг не получается вовремя представить товар или оказать услугу», – говорит собеседник НСН.

Преподаватель, отмечая плюсы проведения мероприятия в онлайн-формате, рассказала, что теперь участие в обучении могут принять предприниматели со всей России.

«Несмотря на то, что это онлайн-мероприятие, это бесплатное мероприятие. Во-вторых, большее количество участников может поучаствовать в онлайн-версии, потому что онлайн-формат предполагает любое нахождение и местоположение участника. И если раньше, в оффлайн-формате участие в мероприятии принимали только Москва и Московская область, то сейчас поставщики со всей России могут принимать участие», – говорит Романова.

Стоит отметить, что прошлогодний опрос среди предпринимателей, работающих на портале поставщиков, показал, что городские учебные форматы очень востребованы. Треть опрошенных представителей малого и среднего бизнеса рассказывали о том, что бесплатные обучающие мероприятия и вебинары могут считаться одними из важных положительных моментов в работе на столичном рынке закупок.

