Предпринимателям в сфере закупок рассказали о работе в условиях кризиса и пандемии
В апреле Департамент города Москвы по конкурентной политике организовал 10 онлайн-мероприятий для предпринимателей, работающих на рынке закупок, а также для столичных заказчиков. В течение всего месяца проходили бесплатные онлайн-семинары, участие в которых принимали практикующие эксперты рынка закупок.
Представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Наталья Богатова в интервью НСН отметила, что столица имеет многолетний опыт организации бесплатных мероприятий для всех участников рынка закупок.
«Проведение таких мероприятий – один из нескольких важных шагов, позволяющих сделать рынок госзаказа более доступным и прозрачным. Онлайн-мероприятия апреля, посвященные участию в закупках, собрали 3 201 участника. Среди них были городские заказчики, новички, которые только собираются зайти на рынок госзаказа, а также все те, кто уже имеет опыт поставщика. Программа многих встреч была переориентирована с учетом текущей ситуации с распространением пандемии. Практикующие эксперты рассказывали о последних нововведениях в контрактное законодательство, а также разбирали основные нюансы работы в таких условиях», – рассказывает специалист.
Также впервые в дистанционном формате был проведен двухдневный обучающий курс для предпринимателей «Закупки: для тех, кто в теме». Представителям бизнеса рассказывали о новых нормативно-правовых актах, которые регулируют осуществление закупок в условиях распространения коронавируса. Кроме того, заказчики узнали о возможностях Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы, о доступных преференциях и особенностях участия поставщиков в процедурах с учётом пандемии. Как пояснила преподаватель курса, эксперт в сфере закупок Юлия Романова в беседе с НСН, этот курс рассчитан на опытных предпринимателей.
«Сейчас эпоха кризиса, поэтому участники закупок ищут новые рынки сбыта. И если говорить про государство как ранок сбыта – это один из самых стабильных каналов. Поэтому сейчас, как никогда, актуально участие в муниципальных, государственных закупках. Спрос на знания существует всегда, есть потребность узнать новый материал, как происходят закупки в эпоху кризиса, что нового в законодательстве, и как сейчас, согласно новым правилам, происходит исполнение контракта. Обычно, такие вопросы и являются самыми популярными у участников: что произошло нового за период кризиса, какие нормы вступили в силу, как происходит участие сейчас, какие новые требования по обеспечению заявки, по обеспечению исполнения контракта, каким образом можно избежать штрафные санкции, если вдруг не получается вовремя представить товар или оказать услугу», – говорит собеседник НСН.
Преподаватель, отмечая плюсы проведения мероприятия в онлайн-формате, рассказала, что теперь участие в обучении могут принять предприниматели со всей России.
«Несмотря на то, что это онлайн-мероприятие, это бесплатное мероприятие. Во-вторых, большее количество участников может поучаствовать в онлайн-версии, потому что онлайн-формат предполагает любое нахождение и местоположение участника. И если раньше, в оффлайн-формате участие в мероприятии принимали только Москва и Московская область, то сейчас поставщики со всей России могут принимать участие», – говорит Романова.
Стоит отметить, что прошлогодний опрос среди предпринимателей, работающих на портале поставщиков, показал, что городские учебные форматы очень востребованы. Треть опрошенных представителей малого и среднего бизнеса рассказывали о том, что бесплатные обучающие мероприятия и вебинары могут считаться одними из важных положительных моментов в работе на столичном рынке закупок.
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