Сергунина: В Московский инновационный кластер уже вошло около 900 организаций

МГУ имени Ломоносова присоединился к Московскому инновационному кластеру, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

В инновационном кластере сейчас уже порядка 900 научных организаций, технологичных компаний и корпораций, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

По словам Сергуниной, научная и технологическая база МГУ откроет дополнительные возможности для всех участников инновационного объединения.

Сергунина рассказала, как платформа i.moscow помогает участникам Московского инновационного кластера

Взаимодействие между участниками Московского инновационного кластера обеспечивает ИТ-платформа i.moscow. Она начала работать с сентября прошлого года. Здесь они получают доступ к различным мерам поддержки со стороны Москвы, федеральных органов власти и институтов развития. Кроме того, участники через платформу находят новых партнеров, а также решают ряд других задач.

Ранее сообщалось, что участники Московского инновационного кластера смогут работать с десятью сервисами на платформе i.moscow.



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ФОТО: pixabay.com
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