Сергунина: В Московский инновационный кластер уже вошло около 900 организаций

Взаимодействие между участниками Московского инновационного кластера обеспечивает ИТ-платформа i.moscow. Она начала работать с сентября прошлого года. Здесь они получают доступ к различным мерам поддержки со стороны Москвы, федеральных органов власти и институтов развития. Кроме того, участники через платформу находят новых партнеров, а также решают ряд других задач.

Ранее сообщалось, что участники Московского инновационного кластера смогут работать с десятью сервисами на платформе i.moscow.







