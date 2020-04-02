Сергунина: В Московский инновационный кластер уже вошло около 900 организаций
МГУ имени Ломоносова присоединился к Московскому инновационному кластеру, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
В инновационном кластере сейчас уже порядка 900 научных организаций, технологичных компаний и корпораций, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
По словам Сергуниной, научная и технологическая база МГУ откроет дополнительные возможности для всех участников инновационного объединения.
Сергунина рассказала, как платформа i.moscow помогает участникам Московского инновационного кластера
Взаимодействие между участниками Московского инновационного кластера обеспечивает ИТ-платформа i.moscow. Она начала работать с сентября прошлого года. Здесь они получают доступ к различным мерам поддержки со стороны Москвы, федеральных органов власти и институтов развития. Кроме того, участники через платформу находят новых партнеров, а также решают ряд других задач.
Ранее сообщалось, что участники Московского инновационного кластера смогут работать с десятью сервисами на платформе i.moscow.
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