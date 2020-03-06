Сергунина рассказала, как платформа i.moscow помогает участникам Московского инновационного кластера

Участники Московского инновационного кластера смогут работать с десятью сервисами на платформе i.moscow. Они помогают компаниям и разработчикам создавать высокотехнологичные проекты, получать господдержку, привлекать инвестиции, находить партнеров и рынки сбыта. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, это очень полезные на практике инструменты. ИТ-решения направлены на цифровизацию услуг, автоматизацию бизнес-процессов, а также интеграцию с другими электронными площадками.

Сервисами пользуются научные и образовательные организации, промышленные предприятия, ИТ-компании, стартапы, венчурные фонды. В настоящее время идет работа над интеграцией сервиса с ведущими торговыми площадками, среди которых портал поставщиков и ресурсы ряда крупных корпораций.

Ранее Наталья Сергунина рассказала о том, что компании, занимающиеся реализацией масштабного инновационного проекта, смогут получить компенсацию. Организациям возместят часть затрат на строительство и реконструкцию зданий, приобретение оборудования или, например, проценты по кредитам.

