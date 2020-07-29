Сергунина рассказала об интересе регионов к новой турплатформе Russpass

Цифровой туристической платформой Russpass в столице с момента ее запуска – 20 июля – воспользовались более 5 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она отметила, что в режиме тестирования было получено более 50 заявок на подключение от туроператоров, гостиниц, московских парков, театров, музеев и различных компаний, которые предоставляют туристические услуги.

Сергунина отметила, что проект Russpass отвечает современным запросам на удобные сервисы для путешественников. Эта платформа позволяет легко и быстро спланировать поездку, заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, а также забронировать билеты на поезд или самолет и многое другое. Кроме того, заммэра подчеркнула, что Russpass активно взаимодействует с региональными властями. По её словам, с момента запуска платформы с российскими регионами было заключено более 40 соглашений о сотрудничестве.