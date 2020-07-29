Сергунина рассказала об интересе регионов к новой турплатформе Russpass
Цифровой туристической платформой Russpass в столице с момента ее запуска – 20 июля – воспользовались более 5 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Она отметила, что в режиме тестирования было получено более 50 заявок на подключение от туроператоров, гостиниц, московских парков, театров, музеев и различных компаний, которые предоставляют туристические услуги.
Сергунина отметила, что проект Russpass отвечает современным запросам на удобные сервисы для путешественников. Эта платформа позволяет легко и быстро спланировать поездку, заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, а также забронировать билеты на поезд или самолет и многое другое. Кроме того, заммэра подчеркнула, что Russpass активно взаимодействует с региональными властями. По её словам, с момента запуска платформы с российскими регионами было заключено более 40 соглашений о сотрудничестве.
Между тем, ранее стало известно, что почти треть россиян планирует во время отпуска в текущем году передвигаться на личном транспорте. Кроме того, согласно итогам опроса сервиса «Работа.ру», 28 процентов опрошенных предпочтут полет на самолете, а 16 процентов будут добираться на поезде.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН отметила, что даже для тех граждан, кто любит путешествовать на своем автомобиле, предусмотрена возможность возврата части средств за поездку в рамках программы по туристическому кэшбеку.
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