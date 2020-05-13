Сергунина: Прием заявок на получение статуса соцпредприятия продлен
Срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий продлен. С таким заявлением выступила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что правительство Москвы недавно утвердило новые субсидии для социальных предприятий, которые позволяют возместить до 1 млн руб. расходов на покупку и лизинг оборудования, а также оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам.
При этом, заммэра добавила, что срок приема заявок будет увеличен на то же количество дней, которые по указу Владимира Путина – из-за угрозы распространения COVID-19 – были объявлены нерабочими.
Сергунина подчеркнула, что такой поддержкой смогут воспользоваться около 30 тысяч московских компаний. В частности, сообщается, что при приобретении оборудования в лизинг или за счет собственных средств компании смогут возместить до 35% затрат при работе с отечественным оборудованием и до 25% при установке на предприятии импортного.
Также социальные предприятия смогут компенсировать до 70% затрат на оплату коммунальных услуг до конца этого года.
Ранее НСН писала, что столичные компании могут оставить заявки на городские субсидии онлайн – услуга появилась на сайте mbm.mos.ru. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина, отметив, что предприниматели могут подать онлайн-заявку на субсидии для ведения бизнеса по франшизе, на участие в выставках в России и за рубежом, на продвижения товаров на маркетплейсах, а также оплату услуг сервисов по доставке еды и другое.
Заммэра пояснила, что оставить заявку можно на mbm.mos.ru. Для этого необходимо выбрать интересующую субсидию, ознакомиться с условиями подачи, а также подготовить пакет документов – после их следует загрузить на сайт.
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