Наталья Сергунина отметила популярность портала «Малого бизнеса Москвы»

Онлайн-продукты для бизнеса на портале «Малого бизнеса Москвы» (МБМ) оказались востребованы предпринимателями и москвичами, которые собираются открыть свой бизнес. Электронными предложениями воспользовались более 21 тыс. раз с начала года, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам Натальи Сергуниной, наиболее востребованными у пользователей стали программы «Индивидуальная траектория развития» и «Онлайн-академия МБМ». ПО их разделам направлено 6,6 тысяч пользовательских запросов. На втором месте по популярности «Законодательный бизнес-дайджест» (порядка 6 тыс. запросов). У сервисов «Консультация»,«Проверка контрагентов», «Формирование налоговой декларации по УСН» - от 1,8 тыс. до 1,2 тыс. запросов.