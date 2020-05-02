Наталья Сергунина отметила популярность портала «Малого бизнеса Москвы»

Онлайн-продукты для бизнеса на портале «Малого бизнеса Москвы» (МБМ) оказались востребованы предпринимателями и москвичами, которые собираются открыть свой бизнес. Электронными предложениями воспользовались более 21 тыс. раз с начала года, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам Натальи Сергуниной, наиболее востребованными у пользователей стали программы «Индивидуальная траектория развития» и «Онлайн-академия МБМ». ПО их разделам направлено 6,6 тысяч пользовательских запросов. На втором месте по популярности «Законодательный бизнес-дайджест» (порядка 6 тыс. запросов). У сервисов «Консультация»,«Проверка контрагентов», «Формирование налоговой декларации по УСН» - от 1,8 тыс. до 1,2 тыс. запросов.

Регионы заключили свыше 20 тысяч контрактов на портале поставщиков Москвы

На портале mbm.mos.ru содержится информация о мерах поддержки предпринимателей в Москве: субсидиях, займах и аренде на льготных условиях, поддержке в сфере образования и др.

Воспользоваться коммерческими онлайн-сервисами портала можно после регистрации или авторизации в личном кабинете mbm.mos.ru Вся необходимая информация содержится в разделе «Полезные инструменты для бизнеса от партнеров».

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ФОТО: https://pixabay.com/
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