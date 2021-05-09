Сергунина подвела итоги заявочной кампании премии «Новатор Москвы»

«Премия учреждена, чтобы простимулировать создание и внедрение самых передовых технологий. Второй год подряд на конкурс заявлены сотни перспективных решений. В 2020-м мы получили 483 заявки на участие, а в этом году - уже 740, в 1,5 раза больше. Каждый проект теперь ждет экспертная оценка. В финал попадут 36 лучших разработок», - заявила Сергунина.

Известно, что больше всего заявок подали разработчики и предприниматели в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта - 209, а также медицины и фармацевтики - 152.

«Призовой фонд премии в этом году вырос с 17,25 млн руб. до 20,7 млн руб., число победителей также увеличили - с 15 до 18. Победители получат 500 тыс., один или 1,5 млн руб. в зависимости от номинации. Авторам 18 проектов-финалистов, занявших второе место, вручат поощрительные призы», - рассказала заммэра.

Ранее Наталья Сергунина подвела итоги столичной программы поддержки экспортеров. Компании-участники московской программы поддержки экспортеров заключили контракты на 500 тысяч долларов, сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы (ДПиИР) со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

