Сергунина подвела итоги заявочной кампании премии «Новатор Москвы»
Окончен прием заявок на участие в ежегодной премии для изобретателей «Новатор Москвы». В этом году на конкурс подано 740 заявок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.
«Премия учреждена, чтобы простимулировать создание и внедрение самых передовых технологий. Второй год подряд на конкурс заявлены сотни перспективных решений. В 2020-м мы получили 483 заявки на участие, а в этом году - уже 740, в 1,5 раза больше. Каждый проект теперь ждет экспертная оценка. В финал попадут 36 лучших разработок», - заявила Сергунина.
Известно, что больше всего заявок подали разработчики и предприниматели в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта - 209, а также медицины и фармацевтики - 152.
«Призовой фонд премии в этом году вырос с 17,25 млн руб. до 20,7 млн руб., число победителей также увеличили - с 15 до 18. Победители получат 500 тыс., один или 1,5 млн руб. в зависимости от номинации. Авторам 18 проектов-финалистов, занявших второе место, вручат поощрительные призы», - рассказала заммэра.
Ранее Наталья Сергунина подвела итоги столичной программы поддержки экспортеров. Компании-участники московской программы поддержки экспортеров заключили контракты на 500 тысяч долларов, сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы (ДПиИР) со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
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