Наталья Сергунина подвела итоги столичной программы поддержки экспортеров

Сергунина сообщила об эффективной работе программы. Она уточнила, что команды из первого потока, прошедшие курс летом, заключили экспортные контракты более чем на 650 тысяч долларов. Фирму из второго потока работают с заказчиками из 24 государств, в том числе Китая, США и Швеции. В целом сумма уже подписанных соглашений уже превысила 530 тысяч долларов. Заммэра добавила, что готовятся контракты еще на 470 тысяч долларов.

Планируется, что в текущем году будут проведены еще два потока акселератора, каждый из них рассчитан на 30 компаний, разрабатывающих перспективные IТ-решения. Московский экспортный центр финансирует 85% стоимости трехмесячной программы. Предприниматели изучают особенности иностранных рынков, учатся наращивать зарубежную клиентскую базу, вести маркетинговую подготовку и совершенствовать бизнес-процессы.

