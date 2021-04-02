В Москве расширили список затрат, компенсируемых с помощью субсидий для бизнеса

Российская столица наращивает поддержку бизнеса в рамках программы субсидий, начатой в связи с пандемией коронавируса. Среди прочего ранее можно было компенсировать расходы на участие в выставках в России и за рубежом, а также часть затрат на комиссию при работе с маркетплейсами и сервисами доставки еды. В этом году перечень расширился, отметила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отныне предприниматели получили возможность возместить еще и расходы на участие в международных конкурсах и фестивалях, а также на продвижение продукции, работ и услуг в интернете. Причём количество выставок, фестивалей, международных конкурсов и рекламно-информационных площадок, затраты на которые подлежат возмещению, будет увеличиваться и в дальнейшем.

Компании имеют право сразу на несколько видов компенсаций. Максимальный суммарный размер субсидии — 700 тысяч рублей, однако не более половины затрат. Подача документов завершается 30 апреля. Оформление существенно упростилось. Это можно сделать в электронном виде. Кроме того, в течение 10 дней можно внести правки в поданные документы – до этого приходилось заниматься оформлением и подавать сведения заново.

С полным перечнем условий получения субсидий и грантов можно ознакомиться на профильном сайте cashback.moscow.business, там же есть возможность оформить предварительную заявку на их получение.

За 2020 год Москва приняла пять пакетов антикризисных мер поддержки бизнеса совокупным объёмом около 90 миллиардов рублей. Одобрено свыше трех тысяч заявок на получение субсидий и грантов на общую сумму более трех миллиардов рублей. Самыми востребованными у московских предпринимателей стали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды, а также на экспорт.

