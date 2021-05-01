Сергунина: Москва стала первым претендентом на проведение «Экспо-2030»
Первая заявка на право проведения в Москве всемирной универсальной выставки «Экспо-2030» подала Москва. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил соответствующее письмо в Международное бюро выставок (Bureau International des Expositions - BIE). Остальные претенденты, по правилам BIE, должны теперь подать свои заявки не позднее 29 октября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
«Российская столица обладает достаточными возможностями, чтобы обеспечить проведение всемирной выставки на самом высоком уровне. Традиционно это событие собирает более 100 стран-участниц и миллионы посетителей со всего мира, поэтому инвестиции в его организацию окупаются сполна. А кроме того, еще на этапе подготовки к «Экспо» будут созданы дополнительные рабочие места», - отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Темой «Экспо-2030» в Москве, которая может пройти с 27 апреля по 27 октября 2030 года, станет «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира» (Human Progress. Shared vision for the World of Harmony).
Какой город будет принимать у себя всемирную универсальную выставку, Генеральная ассамблея BIE примет по итогам голосования в 2023 году.
Всемирная универсальная выставка - крупнейшая международная экспозиция, объединяющая достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Она проводится каждые пять лет начиная с 1851 года и открыта для посещения на протяжении шести месяцев. Наследием таких выставок стали, например, Эйфелева башня в Париже и Национальный дворец в Барселоне.
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