Сергунина: Москва стала первым претендентом на проведение «Экспо-2030»

«Российская столица обладает достаточными возможностями, чтобы обеспечить проведение всемирной выставки на самом высоком уровне. Традиционно это событие собирает более 100 стран-участниц и миллионы посетителей со всего мира, поэтому инвестиции в его организацию окупаются сполна. А кроме того, еще на этапе подготовки к «Экспо» будут созданы дополнительные рабочие места», - отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Темой «Экспо-2030» в Москве, которая может пройти с 27 апреля по 27 октября 2030 года, станет «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира» (Human Progress. Shared vision for the World of Harmony).

Какой город будет принимать у себя всемирную универсальную выставку, Генеральная ассамблея BIE примет по итогам голосования в 2023 году.

Всемирная универсальная выставка - крупнейшая международная экспозиция, объединяющая достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Она проводится каждые пять лет начиная с 1851 года и открыта для посещения на протяжении шести месяцев. Наследием таких выставок стали, например, Эйфелева башня в Париже и Национальный дворец в Барселоне.