Россия подала заявку на проведение «Экспо-2030»

«Экспо-2030» может пройти в Москве. Заявка от столицы была направлена в Международное бюро выставок в четверг, сообщает пресс-служба организации.

Заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев и посол России во Франции Алексей Мешков сегодня передали письмо премьер-министра РФ Михаила Мишустина генеральному секретарю BIE Дмитрию Керкенцесу, передает РИА Новости.

Выставки «Экспо» проводятся раз в пять лет. На ней представители более 170 стран презентуют новейшие достижения в науке, технике, архитектуре и искусстве. Выставка «Экспо-2020» должна была пройти в Дубае, начиная с октября 2020 года, но ее перенесли ровно на год из-за пандемии коронавируса.

