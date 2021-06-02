Сергунина: Для бизнес-сообщества Москвы создали новую информационную систему
Для предпринимателей в Москве заработала новая информационная система. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
Речь идет о новой цифровой платформе, благодаря которой бизнесмены смогут получить информацию о том, когда и какие контрольно-надзорные органы (КНО) могут провести проверку их бизнеса и исполнение каких требований они оценивают. В базу сейчас включены данные от 18 контрольных и надзорных органов города.
«Новая информационная система поможет в развитии деловой среды. В ее функционале учтены пожелания самих предпринимателей. Предварительное тестирование проходило с участием бизнес-сообщества - представителей разных отраслевых направлений», - отметила заммэра, добавив, что портал открывается для всех в пилотном режиме.
Пользователи платформы получат полную информацию о возможных проверках и требованиях к ведению конкретного вида бизнеса. Сервис подскажет, что нужно сделать, чтобы им соответствовать.
Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков отметил, что платформа будет совершенствоваться вместе с предпринимательским сообществом, учитывая их запросы. Он добавил, что по возможности проверки станут дистанционными, а их число будет минимизировано.
Воспользоваться платформой смогут все работающие в Москве предприниматели.
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