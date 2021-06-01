Москва сдаст в льготную аренду бизнесу 33 помещения

В аренду от города на электронные торги выставлено 33 нежилых помещения Москвы. Все они предлагаются на льготных условиях для представителей малого и среднего бизнеса. Площадь объектов составляет от 13,3 до 377,2 квадратного метра, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, программа льготной аренды для предпринимателей работает в столице с 2017 года, за это время они арендовали у города по сниженной ставке свыше 1,7 тысячи помещений. В первом квартале текущего года бизнесмены взяли в аренду 140 объектов общей площадью 12,8 тысячи квадратных метров.

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«В аукционах приняли участие 1,2 тысячи предпринимателей, средняя конкуренция составила более 8 участников на лот. В настоящий момент в аренду предлагается 33 объекта в девяти округах столицы, арендовать помещения на льготных условиях можно будет на 10 лет», ¬– рассказал заммэра.

Цена годовой аренды предлагаемых объектов начинается от одной тысячи рублей за квадратный метр для подвальных помещений и от 4750 рублей — для цоколя, первых этажей и выше. Предполагается, что там появятся офисы, аптеки, магазины, салоны красоты.

Больше всего помещений под аренду для представителей малого и среднего предпринимательства в настоящее время выставлено на севере и на юге города – по шесть объектов, рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. У всех объектов свободное функциональное назначение, находятся они на первых этажах и в подвалах жилых многоэтажных домов.

Аукционы пройдут в электронной форме. Вся информация об объектах находится на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда для бизнеса». Часть лотов можно изучить с помощью функции 360, которая позволяет совершить виртуальную экскурсию в формате 3D.

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ФОТО: Аренда помещений
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