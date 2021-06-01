Москва сдаст в льготную аренду бизнесу 33 помещения

«В аукционах приняли участие 1,2 тысячи предпринимателей, средняя конкуренция составила более 8 участников на лот. В настоящий момент в аренду предлагается 33 объекта в девяти округах столицы, арендовать помещения на льготных условиях можно будет на 10 лет», ¬– рассказал заммэра.

Цена годовой аренды предлагаемых объектов начинается от одной тысячи рублей за квадратный метр для подвальных помещений и от 4750 рублей — для цоколя, первых этажей и выше. Предполагается, что там появятся офисы, аптеки, магазины, салоны красоты.



Больше всего помещений под аренду для представителей малого и среднего предпринимательства в настоящее время выставлено на севере и на юге города – по шесть объектов, рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. У всех объектов свободное функциональное назначение, находятся они на первых этажах и в подвалах жилых многоэтажных домов.

Аукционы пройдут в электронной форме. Вся информация об объектах находится на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда для бизнеса». Часть лотов можно изучить с помощью функции 360, которая позволяет совершить виртуальную экскурсию в формате 3D.

