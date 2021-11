Сергунина анонсировала презентацию в Москве авторитетного рейтинга лучших ресторанов мира

Заместитель московского мэра Наталья Сергунина отметила, что грядущее мероприятие лишний раз доказывает, что российская столица - «современный, открытый и гостеприимный город», привлекательный как в плане культурно-исторического наследия, так и технологической продвинутости.

«Сразу два крупнейших профессиональных события - предстоящая церемония и недавняя презентация гида Michelin - еще раз подчеркивают, что Москва по праву входит в число международных гастрономических центров», - подчеркнула она.

По её словам, ожидается, что в Москву приедут более двух тыся профессионалов, гастрономических обозревателей, экспертов, в том числе шеф-повара ресторанов из списка 50 лучших. Сергунина добавила, что в период с 16 по 20 июля в столице запланированы тематические встречи, мастер-классы и лекции.

Управляющий директор The World’s 50 Best Restaurants Тим Брук-Уэбб, в свою очередь, отметил, что ресторанная индустрия Москвы в последние годы уверенно заявляет о себе и выбор российской столицы местом проведения церемонии The World’s 50 Best Restaurants был абсолютно очевиден.

Ранее сервис Delivery Club и аналитический центр ResearchMe провели исследование и выяснили, что каждый десятый россиянин (11%) готов посетить Москву ради ужина в ресторане, отмеченном в гиде Michelin, сообщает RT.