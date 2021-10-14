Звезды Michelin получили девять московских ресторанов

В концертном зале «Зарядье» в четверг вечером проходит церемония вручения «звезд» гастрономического гида Michelin столичным ресторанам и их шеф-поварам.

Два ресторана получили по две «звезды». Это Artest Chef's table и Twins Garden.

Еще семь ресторанов получили по одной «звезде». Это «Белуга», Grand CRU, «Сэлфи», White rabbit, Biologie, «Сахалин» и «Савва».

«Всего будет 69 ресторанов, которые стали частью первого выпуска гида для Москвы», - сообщил ранее международный директор гастрономического гида Michelin Гвендаль Пулленек.

Часть ресторанов получат награды BIB Gourmand, которыми отмечается «хорошая еда за приемлемые деньги». По данным экспертов, для столицы это две тысячи рублей.

Россия станет 33-й страной, в которой выпустят престижный гастрономический путеводитель. При этом Москва станет первым городом в СНГ, рестораны которого получат «мишленовские звезды».

