Сергунина: 28 благотворительных фондов участвуют в проекте #Москвастобой

К культурному проекту «#Москвастобой» комитета по туризму Москвы присоединились 28 благотворительных фондов. Узнать об их деятельности или поддержать фонд можно через новый раздел «Благотворительные организации», сообщили в мэрии столицы.

Фонды-участники платформы «#Москвастобой» оказывают помощь и поддержку взрослым и детям, сиротам и лишившимся крова, одиноким людям, а также страдающим тяжелыми заболеваниями и пожилым.

«Участниками проекта “#Москвастобой” вместе со знаковыми культурными площадками города теперь стали 28 благотворительных организаций. В их числе — такие замечательные и уважаемые фонды, как “Подари жизнь”, “Справедливая помощь Доктора Лизы”, фонд Константина Хабенского. К сотрудничеству приглашают благотворительные организации в самых разных направлениях», — сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.