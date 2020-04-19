Сергунина: 28 благотворительных фондов участвуют в проекте #Москвастобой

К культурному проекту «#Москвастобой» комитета по туризму Москвы присоединились 28 благотворительных фондов. Узнать об их деятельности или поддержать фонд можно через новый раздел «Благотворительные организации», сообщили в мэрии столицы.

Фонды-участники платформы «#Москвастобой» оказывают помощь и поддержку взрослым и детям, сиротам и лишившимся крова, одиноким людям, а также страдающим тяжелыми заболеваниями и пожилым.

«Участниками проекта “#Москвастобой” вместе со знаковыми культурными площадками города теперь стали 28 благотворительных организаций. В их числе — такие замечательные и уважаемые фонды, как “Подари жизнь”, “Справедливая помощь Доктора Лизы”, фонд Константина Хабенского. К сотрудничеству приглашают благотворительные организации в самых разных направлениях», — сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Власти Москвы введут дополнительные меры поддержки жителей

Власти призывают помочь фондам и сделать посильные пожертвования. Для этого в разделе «Благотворительные организации» нужно нажать кнопку «Помочь» и заполнить форму. Здесь же размещена подробная информация о миссиях фондов.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о предоставлении материальной помощи жителям города старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниям в связи с карантином по коронавирусу. На эти цели из резервного фонда будет выделено 7,6 миллиарда рублей.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ПомощьМоскваБлаготворительность
Получайте свежие материалы на почту

Каждый вечер мы присылаем дайджест актуальных новостей. Вы всегда сможете отписаться от рассылки.

Горячие новости

Все новости

партнеры