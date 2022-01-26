Сергей Зверев согласился поехать в эко-тур по городам-мусоркам
Стилист и экоактивист отметил, что его приезд в загрязненные города может заставить губернаторов решать проблемы.
Стилист и экоактивист Сергей Зверев в пресс-центре НСН выразил готовность привлекать внимание к проблемам мусора в различных городах России.
«Те города, где я был по этим вопросам, конечно, там сразу шорох. Давайте сделаем тур по городам-мусоркам, осветим этот вопрос, пообщаемся с губернаторами, которые от меня бегут как подорванные», - отметил Зверев.
Ранее Зверев в пресс-центре НСН поддержал Сергея Шнурова, который вступил своеобразную полемику с губернатором Санкт-Петербурга по поводу мусора и снега в северной столице.
Музыкант Сергей Шнуров снял клип о проблеме с мусором в Санкт-Петербурге. Ролик был опубликован 15 января на YouTube, в соцсетях и мессенджерах и за ночь набрал почти миллион просмотров. Съемки клипа на композицию «Пока так» проходили на мусорной площадке одного из дворов рядом с Сенной площадью. Исполнитель поет о том, что из-за большого скопления отходов местные жители не могут пройти по улице, обыграв ответы местных чиновников на жалобы горожан по поводу мусорного коллапса.
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