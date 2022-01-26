Сергей Зверев согласился поехать в эко-тур по городам-мусоркам

Стилист и экоактивист Сергей Зверев в пресс-центре НСН выразил готовность привлекать внимание к проблемам мусора в различных городах России.

«Те города, где я был по этим вопросам, конечно, там сразу шорох. Давайте сделаем тур по городам-мусоркам, осветим этот вопрос, пообщаемся с губернаторами, которые от меня бегут как подорванные», - отметил Зверев.

Ранее Зверев в пресс-центре НСН поддержал Сергея Шнурова, который вступил своеобразную полемику с губернатором Санкт-Петербурга по поводу мусора и снега в северной столице.