Сергей Зверев согласился поехать в эко-тур по городам-мусоркам

Стилист и экоактивист отметил, что его приезд в загрязненные города может заставить губернаторов решать проблемы. 

Стилист и экоактивист Сергей Зверев в пресс-центре НСН выразил готовность привлекать внимание к проблемам мусора в различных городах России.

«Те города, где я был по этим вопросам, конечно, там сразу шорох. Давайте сделаем тур по городам-мусоркам, осветим этот вопрос, пообщаемся с губернаторами, которые от меня бегут как подорванные», - отметил Зверев.

Ранее Зверев в пресс-центре НСН поддержал Сергея Шнурова, который вступил своеобразную полемику с губернатором Санкт-Петербурга по поводу мусора и снега в северной столице.

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Музыкант Сергей Шнуров снял клип о проблеме с мусором в Санкт-Петербурге. Ролик был опубликован 15 января на YouTube, в соцсетях и мессенджерах и за ночь набрал почти миллион просмотров. Съемки клипа на композицию «Пока так» проходили на мусорной площадке одного из дворов рядом с Сенной площадью. Исполнитель поет о том, что из-за большого скопления отходов местные жители не могут пройти по улице, обыграв ответы местных чиновников на жалобы горожан по поводу мусорного коллапса.


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ФОТО: пресс-служба Сергея Зверева
ТЕГИ:МусорЭкологияСергей Зверев
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