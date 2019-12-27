Сергей Зверев подал жалобу в ЕСПЧ после штрафа за пикет

Зверев весной этого года провел одиночный пикет против строительства завода на Байкале в района поселке Култук. Тверской суд Москвы обязал его выплатить 15 тыс рублей, затем сумма была уменьшена на треть. По словам адвоката, это нарушение трех статей Европейской конвенции, в том числе право на справедливый суд. Глушкова сообщила, что одиночный пикет не нужно согласовывать, и хотя запрещено проводить какие бы то ни было мероприятия "в непосредственной близости от резиденции президента", точное расстояние нигде не указано. Адвокат также отметила, что проведенный пикет был совершенно "мирным" и что наказание за его проведение не соответствует содеянному.

В январе 2019 года было начато строительство завода по розливу воды, проинвестированное китайской компанией "Озеро Байкал". Межрегиональная прокуратура сочла незаконным строительство. В марте Кировский районный суд Иркутска остановил стройку, признав незаконной экспертизу, разрешившую подобную инициативу. Это решение в июне верифицировал Иркутский областной суд.