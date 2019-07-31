Зверев: Сибирь поджигают, чтобы скрыть незаконную вырубку

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен на всей территории Красноярского края, Иркутской области и частично в Бурятии. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары на части территорий в Сибири бессмысленно.

Стилист и шоумен Сергей Зверев на пресс-конференции НСН рассказал о намеренных поджогах леса в Сибири.

«Директ завален сообщениями, информации много. Просят о помощи, с болью. Я бы не реагировал, пожары часто происходят летом. Но местные рассказывают, что в регионе происходит незаконная вырубка, и производят поджог, где была незаконная вырубка, чтобы скрыть следы. Поджог распространился и достиг огромных размеров. Я поехал туда, чтобы проверить информацию. Звезда в шоке. Это перебор! Восточная Сибирь и Западная Сибирь уже не знают к кому обращаться, там истерика. Местным нечем дышать! Сказали, что организованно поджигали. Обкладывали вокруг деревьев поленья и поджигали», - рассказал он.

Крупнейшие в России лесные пожары охватили более двух с половиной миллионов гектаров. Дым от них накрыл Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтай, Хакасию и несколько областей Казахстана, люди задыхаются от смога и гари. По данным регионального Минздрава, количество обращений в скорую помощь выросло более чем на 15%.

