Адвокат рассказал, чем грозит Звереву постановка на учёт в полиции
Юрист в эфире НСН посоветовал стилисту Сергею Звереву на протяжении года не нарушать закон.
Известного стилиста Сергея Зверева поставили на профилактический учёт в правоохранительных органах. Об этом сам Зверев сообщил в своём аккаунте в Instagram.
Напомним, стилист получил административный штраф после того, как устроил одиночный пикет против открытия завода по производству бутилированной воды Байкала для Китая.
В эфире НСН адвокат Евгений Харламов пояснил, что таким образом полиция предостерегает Зверева от повторных нарушений закона.
«Предостережение – это право наших органов предупредить чьи-либо действия. Когда готовятся какие-либо митинги, невзирая на личности, Навальный это или Удальцов, иногда их предупреждают. То есть предостерегают, что не надо нарушать закон, а если вы всё равно выйдете, то это будет являться нарушением. Но никуда отмечаться Звереву приходить не надо, ведь это не надзор за условно-досрочно освобождёнными», - объяснил юрист.
Харламов также добавил, что теперь если Зверев в течение года совершит повторное правонарушение, его могут наказать гораздо жёстче. Вплоть до ареста.
«Человека предупреждают, что вы один раз оступились, а если оступитесь второй раз, будет более жёсткое наказание. Просто в полицейской базе теперь будет отметка, что он привлекался к ответственности. Зверев получил только штраф, значит, через год это привлечение к ответственности уж будет погашено. Он уже не будет считаться административно привлечённым. А если он совершит повторное нарушение закона, это может караться жёстче, вплоть до ареста», - уточнил адвокат.
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Пришло письмо... За защиту Всемирного Достояния Озера Байкал - меня поставили на профилактический учёт, как лицо, допустившее правонарушение при проведении общественно-политических мероприятий и прислали предостережение. Что вы думаете по этому поводу??? Поздравляю с Днём Рождения Президента России Владимира Владимировича Путина! Желаю здоровья - это сейчас самое важное! #путин #ввп #президент #зверев #сергейзверев #байкал #озеробайкал #спасибайкал
Напомним, суд оштрафовал Сергея Зверева на 15 тысяч рублей, признав стилиста виновным в проведении несанкционированного пикета.
В начале марта Зверев появился на Красной площади с плакатом, выступая против строительства на озере Байкал заводов по розливу воды. Планировалось, что предприятия будут выпускать до 528 тысяч литров воды в сутки и экспортировать ее в Китай, а также регионы России. Позже Кировский районный суд Иркутска признал разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды незаконным.
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