Адвокат рассказал, чем грозит Звереву постановка на учёт в полиции

«Предостережение – это право наших органов предупредить чьи-либо действия. Когда готовятся какие-либо митинги, невзирая на личности, Навальный это или Удальцов, иногда их предупреждают. То есть предостерегают, что не надо нарушать закон, а если вы всё равно выйдете, то это будет являться нарушением. Но никуда отмечаться Звереву приходить не надо, ведь это не надзор за условно-досрочно освобождёнными», - объяснил юрист.

Харламов также добавил, что теперь если Зверев в течение года совершит повторное правонарушение, его могут наказать гораздо жёстче. Вплоть до ареста.

«Человека предупреждают, что вы один раз оступились, а если оступитесь второй раз, будет более жёсткое наказание. Просто в полицейской базе теперь будет отметка, что он привлекался к ответственности. Зверев получил только штраф, значит, через год это привлечение к ответственности уж будет погашено. Он уже не будет считаться административно привлечённым. А если он совершит повторное нарушение закона, это может караться жёстче, вплоть до ареста», - уточнил адвокат.