Сергей Собянин сообщил о новых возможностях приложения «Мой id»

Количество документов и сервисов, доступных в московском приложении «Мой id», выросло в 1,5 раза за год функционирования электронного сервиса. О его развитии рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Приложение даёт возможность всегда иметь под рукой данные личных документов. Например, это информация, которую пользователь загружает в личном кабинете на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru или при запросе на получение государственных услуг.

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Использование «Мой id» позволят упростить процесс заполнения онлайн-бланков, анкет и заявлений. Приложение также предоставляет доступ к некоторым услугам города. В качестве примера Собяини привёл посещение поликлиники. Пациенту достаточно отсканировать QR-код на инфомате, чтобы, не теряя времени, записаться к врачу.

Недавно в приложении добавили цифровое удостоверение многодетной семьи. Появился также раздел для владельцев домашних питомцев, позволяющий записаться в государственную ветеринарную клинику.

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Фото: mos.ru
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