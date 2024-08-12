Сергей Собянин сообщил о новых возможностях приложения «Мой id»

Количество документов и сервисов, доступных в московском приложении «Мой id», выросло в 1,5 раза за год функционирования электронного сервиса. О его развитии рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Приложение даёт возможность всегда иметь под рукой данные личных документов. Например, это информация, которую пользователь загружает в личном кабинете на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru или при запросе на получение государственных услуг.