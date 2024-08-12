Сергей Собянин сообщил о новых возможностях приложения «Мой id»
Количество документов и сервисов, доступных в московском приложении «Мой id», выросло в 1,5 раза за год функционирования электронного сервиса. О его развитии рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Приложение даёт возможность всегда иметь под рукой данные личных документов. Например, это информация, которую пользователь загружает в личном кабинете на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru или при запросе на получение государственных услуг.
Использование «Мой id» позволят упростить процесс заполнения онлайн-бланков, анкет и заявлений. Приложение также предоставляет доступ к некоторым услугам города. В качестве примера Собяини привёл посещение поликлиники. Пациенту достаточно отсканировать QR-код на инфомате, чтобы, не теряя времени, записаться к врачу.
Недавно в приложении добавили цифровое удостоверение многодетной семьи. Появился также раздел для владельцев домашних питомцев, позволяющий записаться в государственную ветеринарную клинику.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru