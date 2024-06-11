Анастасия Ракова рассказала о цифровых удостоверениях для всех многодетных семей Москвы

Цифровое удостоверение многодетной семьи стало доступно всем москвичам, семьи которых имеют соответствующий статус. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выдача цифровых удостоверений многодетной семьи горожанам, подавшим заявление о присвоении или продлении статуса такой семьи на портале mos.ru, стартовала в феврале. Документ получили уже более 11 тысяч семей. Цифровое удостоверение содержит информацию обо всех членах многодетной семьи, сроке действия категории и равнозначно бумажному.

«Теперь цифровое удостоверение стало доступно и тем, кто ранее получил статус многодетных. Для его оформления не нужно подавать отдельное заявление или тратить время на личный визит в центры госуслуг. Если горожанин является членом многодетной семьи, его удостоверение уже доступно в личном кабинете портала mos.ru», – подчеркнула Ракова.

В удостоверении содержится уникальный QR-код, позволяющий подтвердить льготу для скидок в магазинах, учреждениях культуры, организациях бытового и социального обслуживания. С ноября 2020 года присвоение либо продление льготного статуса многодетной семьи доступно исключительно в электронном виде на mos.ru. Москвичи могут пользоваться цифровым удостоверением с помощью приложения «Мой id».

