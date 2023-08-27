Сергей Собянин рассказал о возрождении усадебных парков Москвы
Восемь усадеб благоустроили в Москве за прошедшие шесть лет, рассказал мэр столицы Сергей Собянин сообщил в блоге на своём персональном сайте.
Градоначальник назвал парки дворянских и купеческих усадеб любимыми местами для прогулок москвичей.
«Возрождение усадебных парков является одной из важных частей нашей программы создания качественной городской среды. Начиная с 2017 года благоустройство получили уже восемь московских усадеб – «Грачевка» в Ховрино, «Свиблово» и «Леоново» на берегу реки Яузы, «Михалково» в Головинском районе, «Люблино» на юго-востоке столицы, «Богородицкое» («Воронино») на юго-западе столицы, «Глебово» (парк «Покровское-Стрешнево») и «Кусково»», – напомнил Собянин.
В каждом парке власти Москвы провели работы по благоустройству и восстановлению усадебной атмосферы. Часто для этого пользовались историческими картами. Привели в порядок дорожки для пеших прогулок, места для тихого отдыха, проложили новые экологические тропы, разбили газоны и цветники и многое другое, где необходимо, расчистили водоемы, высадили молодые деревья.
Собянин заверил, что власти столицы продолжат благоустройство парков бывших московских усадеб.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru