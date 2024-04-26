Сергей Собянин рассказал о цифровизации столичного здравоохранения

По его словам, если 10–15 лет назад цифровизацию считали лишь вспомогательной технологией, помогавшей решенать организационные проблемы, то в наши дни они «реально спасают жизни и радикально повышают качество лечения людей».

Градоначальник привёл в пример нейросети, которые способны при анализе снимков КТ и МРТ, а также маммографии или рентгене, распознать 37 различных заболеваний, зачастую - раньше врача.

Собянин указал, что в ближайшие годы планируется сделать искусственный интеллект базовой медтехнологией, которая будет помогать не только терапевтам, но и другим московским врачам, в том числе, освободив их от рутинной бумажной работы. Также нейросети будут анализировать медкарты пациентов и выявлять риски, а телемедицина и вовсе станет обычной практикой

«Таковы основные положения стратегии развития московского здравоохранения до 2030 года. Работы много, но все поставленные нами цели абсолютно конкретны и достижимы», — заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что до конца 2028 года в Москве будет сформирован новый каркас амбулаторной и стационарной помощи, сообщает RT.

