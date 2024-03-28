Столичные врачи смогут определять патологии шейного отдела позвоночника с ИИ-сервисом

Врачам Москвы станет доступен сервис искусственного интеллекта для выявления на магнитно-резонансной томограмме шейного отдела позвоночника протрузии, грыжи межпозвонковых дисков, стеноза позвоночного канала. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что ранее ИИ мог определять признаки указанных заболеваний только в пояснично-крестцовом отделе. По словам Раковой, применение алгоритмов позволяет ускорить диагностику этих патологий.

«При описании данного вида исследований необходимо оценить процент стеноза, измерить размер протрузий, грыж, а также позвоночного канала. Сервис искусственного интеллекта делает это быстро и точно, а врач, опираясь на предоставленные данные, оперативно формирует заключение», — подчеркнула заммэра.

В Москве работает уже более 50 сервисов искусственного интеллекта, которые определяют признаки 37 различных заболеваний. Город открыл доступ к технологиям и для других российских регионов, на специальной платформе медики со всей страны могут обрабатывать исследования с использованием московских алгоритмов.

Как отметил главный рентгенолог столицы, директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Юрий Васильев, в Москве интегрируют цифровые сервисы для упрощения и ускорения оперативности работы врачей.

«Специалистами Центра диагностики и телемедицины ДЗМ создан подход к оценке решений на основе технологий искусственного интеллекта – матрица зрелости. Она позволяет не только оценивать решения... и сравнивать их между собой по величине диагностического и технического потенциала, но и отслеживать изменение этих параметров в динамике», — подчеркнул Васильев.

Таким образом рентгенологам становятся доступны только проверенные ИИ-сервисы по востребованным направлениям.

